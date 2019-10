«Хотим независимости от Великобритании»: кадры масштабной акции в Шотландии с коптера

В Эдинбурге прошел марш в поддержку независимости Шотландии от Великобритании.

Организаторами мероприятия выступило движение All Under One Banner («Все под одним знаменем» - прим.ред.).

© All Under One Banner, Twitter

С флагами и плакатами эдинбургцы вышли в центр города. Маршрут участников марша пролегал через весь Эдинбург.

«Что мы хотим? Независимости!» - скандировали они.

В общей сложности в марше поучаствовали более двухсот тысяч человек, пишет BBC.

Аналогичные акции ранее прошли и в других городах Шотландии - в Абердине, Глазго и Перте.