«Хотим независимости от Великобритании»: кадры масштабной акции в Шотландии с коптера
Тысячи жителей Эдинбурга в субботу приняли участие в шествии за отделение от Великобритании.
© Видео: Derrick Farnell , Twitter © Фото: derrickfarnell, Twitter
В Эдинбурге прошел марш в поддержку независимости Шотландии от Великобритании.
Организаторами мероприятия выступило движение All Under One Banner («Все под одним знаменем» - прим.ред.).
С флагами и плакатами эдинбургцы вышли в центр города. Маршрут участников марша пролегал через весь Эдинбург.
«Что мы хотим? Независимости!» - скандировали они.
В общей сложности в марше поучаствовали более двухсот тысяч человек, пишет BBC.
Аналогичные акции ранее прошли и в других городах Шотландии - в Абердине, Глазго и Перте.