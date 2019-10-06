Ученые рассказали о вреде сырых овощей

Ученые провели исследование и выявили, что употребление овощей в сыром виде может негативно отразиться на работе кишечника.

Не подвергшиеся термической обработки продукты вредны для пищеварения. Кроме того, в них не содержатся полезные бактерия, необходимые для укрепления иммунитета, уверены американские специалисты.

Исследования проводились на грызунах. В ходе эксперимента животных поделили на четыре группы. Все они питались по-разному. Грызуны первой и второй группы ели сырое мясо и сладкий картофель. В свою очередь представители третьей и четвертой групп употребляли те же продукты, но отварными, жареными или тушеными.

По итогам выяснилось, что у животных, питавшихся по-разному приготовленными овощами, сильно отличалась микрофлора, так как сырые продукты уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные, наоборот, помогают усваиванию. Полный текст исследования опубликован в журнале Nature Microbiology.