Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Поляки заставили украинца съесть красно-черный бандеровский флаг, который увидели в его автомобиле. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

Оказалось, что его друг стал очевидцем того, как поляки спустили колеса машины с украинскими госномерами. Под лобовым стеклом авто был флаг запрещенной в России «Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА). Когда владелец автомобиля вернулся, разгневанные поляки окружили его, поставили на колени и заставили съесть флажок.

Украинца также заставили просить прощения на русском языке.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии.