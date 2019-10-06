РФ и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам встречи Борисова и Мадуро

Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам переговоров вице-премьера РФ Юрия Борисова и президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро.

От венесуэльской стороны документы подписал вице-президент страны по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами.

Как рассудил Мадуро, принятые соглашения благополучно повлияют на экономический рост Венесуэлы.

«Это была экстраординарная встреча», - постановил он.

Кроме того, между странами продлили контракты в военно-технической сфере, а также было принято решение составить план долгосрочного сотрудничества.

«Постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период», - пояснил Борисов.

Сейчас стороны обсуждают совместную работу в различных отраслях. Предполагается, что план подготовят уже к следующему году, и он будет действовать как минимум десять лет.