В Москве перекроют ряд улиц из-за полумарафона

В Москве из-за проведения полумарафона «Моя столица», который пройдет шестого октября, перекроют некоторые улицы.

Так, с 12.00 пятого октября до 20.00 шестого октября будет перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Также шестого октября с 8.00 до 20.00 перекроют движение транспорта на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а до 18.00 - от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, пишет РИА Новости.