Тысячи людей вышли на шествие в защиту русских школ в Латвии

Несколько тысяч граждан Латвии поучаствовали в шествии в защиту образования на русском языке. Митинг начался на Ратушной площади Риги.

Огромная колонна людей прошла до здания кабинета министров. Организаторы акции, партия «Русский союз Латвии», утверждают, что в ней приняли участие около пяти тысяч человек.

Требования протестующих заключались в пересмотре реформы, которая предусматривает переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный языковой перевод завершится первого сентября 2021 года.

По мнению правозащитника русскоязычного населения в Латвии Александра Гапоненко, после вступления в силу этой реформы успеваемость детей в русских школах сильно снизилась.

«Дети не справляются, они не могут учиться, калечатся наши дети, и в результате этого родители вышли на протест, на публичную акцию показать, что существующая реформа жестока и бессмысленна», - сказал он.

Акция прошла спокойно. За правопорядком следили полицейские.