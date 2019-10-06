Гоночный автомобиль влетел в зрителей во время заезда на Украине: видео

Во время скоростного заезда в Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу. Инцидент попал на видео.

На ролике, опубликованном в Сети, видно, как мчащуюся по трассе машину резко заносит, после чего транспортное средство резко съезжает на обочину и автомобиль сбивает человека. Пострадавшим оказался 31-летний мужчина, который был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данным издания «Про все», трасса якобы изначально была плохо подготовлена к заезду: городской совет, который проводил соревнования, не посоветовался с полицией по поводу правил безопасности на мероприятии.

Уточняется, что до начала гонок один автомобиль развернулся на скользком асфальте, а другой потерял колесо. Кадры инцидента были опубликованы на YouTube.