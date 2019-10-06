Экс-глава МИД Латвии заявил, что правительство позорит страну на весь мир
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что члены латвийского правительства не знают, что делают, поэтому позорятся на международной арене.
«Они играют в государство. Если почитать газеты – сплошные скандалы, такое ощущение, что люди не понимают, что такое управление государством», - сказал экс-глава МИД Латвии.
При этом он отметил, что даже в случаях, когда министр обороны страны Артис Пабрикс заявляет что-то, как выразился Юрканс, пошлое, его также «никто не одергивает».
«Нужно иметь стыд. Стыдно позориться на международной арене. То, что дома позоримся, это понятно, но зачем на весь мир», - цитирует РИА Новости слова Юрканса.
Ранее Пабрикс сделал громкое заявление, назвав легионеров СС «гордостью страны». Напомним, воинское формирование нацистской Германии в Латвии было создано в 1943 году. В ходе Нюрнбергского процесса СС в числе прочих была признана преступной организацией.