«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов

Данные восьми миллионов абонентов домашнего интернета компании «Билайн» попали в Сеть после утечки. Инцидент произошел в 2017 году, о чем сообщил сам оператор мобильной связи.

Как удалось установить компании в результате внутренних проверок, значительная часть информации абонентской базы, появившейся в доступе на файлообменниках, уже неактуальна.

Кроме того, в компании считают, что распространение в интернете информации о данной утечке носит заказной характер. В пресс-службе оператора добавили, что осуждают действия злоумышленников и проводят расследование инцидента.

«Действия киберпреступников не только нарушают законы РФ, но и свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию», - цитирует релиз «Билайна» ТАСС.

Оператор отметил, что прилагает все усилия для немедленного удаления из Сети любой информации, связанной с персональными данными клиентов.