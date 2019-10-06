Таксист публично отказался везти Порошенко: видео

Водитель такси отказался принимать заказ у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Инцидент попал на видео.

На кадрах, снятых очевидцами, Порошенко после митинга против так называемой «формулы Штайнмайера» в Киеве останавливает такси и открывает заднюю дверь автомобиля. Предположительно, бывший президент Украины попросил отвезти его с женой.

Однако водитель такси отказывается от поездки, чем веселит людей, наблюдавших за инцидентом: сначала окружающие рассмеялись, а после начали скандировать фамилию экс-президента Украины.

Видео было опубликовано на YouTube.

В воскресенье, 6 октября, почти 10 тысяч противников «формулы Штайнмайера» пришли на главную площадь Киева - Майдан Незалежности. Участники акции после этого прошли к зданию офиса президента Украины и к парламенту. Колонну демонстрантов сопровождали правоохранители.

Ранее сообщалось, что Сумской городской совет выступил против подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Также в партии Порошенко потребовали созвать СНБО в связи с этим.

Первого октября участники контактной группы по урегулированию на востоке страны на встрече в Минске согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в законодательство Украины. При этом Порошенко заявил, что этот механизм якобы был придуман в Кремле и «защищает российские интересы».