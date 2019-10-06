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«Инцидент досадный»: в Госдуме отреагировали на задержание Юмашевой в США

Егор Левин
23:25 06.10.2019
В комитете по международным делам заявили о недопустимости подобного рода ситуаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: inga_yumasheva, Instagram

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал «Звезде» задержание российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Ее он назвал высококлассным профессионалом, а сложившуюся ситуацию – досадным инцидентом.

«Это провокация достаточно неприятная, но не той размерности, чтобы что-то менять в программе работы на Форте-Росс. Это очень важное событие в российско-американских отношениях, и, несмотря на непростую ситуацию в нашем взаимодействии, Форт-Росс с каждым годом набирает все больше участников. Инцидент с Ингой Альбертовной неприятный и досадный», - заявил политик.

Слуцкий подчеркнул, что комитет не останется в стороне и выскажет свою позицию о недопустимости подобного рода ситуаций представителям США. Дальнейшая работа и командировки Юмашевой, по словам председателя комитета, пройдут без изменений в графике.

«Инга Альбертовна очень эффективно занимается темой межпарламентских российско-американских отношений. Очень надеюсь, что в будущем такие ситуации не повторятся», - подытожил Слуцкий.

Напомним, депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка и попросили пройти в отдельное помещение, где сотрудник ФБР допрашивал ее в течение часа. После этого в Госдеп была направлена нота протеста.

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