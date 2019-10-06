Сотрудники МЧС спасли кота из горящей квартиры: трогательное видео
Поднявшиеся клубы дыма не давали животному самому покинуть место пожара. К счастью, на место вовремя подоспели спасатели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сотрудники МЧС вытащили с охваченного огнем балкона многоэтажки кота. «Звезда» публикует кадры чудесного спасения.
Пожар разгорелся в квартире многоэтажного дома города Новокуйбышевска в Самарской области. Спасатели эвакуировали на улицу восемь человек, а домашнее животное осталось незамеченным на балконе. Несмотря на все попытки кота спастись самостоятельно, дым и огонь не давали животному пройти.
К счастью, один из тушивших пожар спасателей заметил кота и забрал перепуганного питомца с балкона.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в результате ЧП никто не пострадал.