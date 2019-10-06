СМИ: второй сотрудник разведки США раскрыл детали разговора Трампа и Зеленского

Второй американский разведчик доложил генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону подробности разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как подчеркнул адвокат Марк Зейд, его подопечный располагает данными из первых рук относительно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя. При этом имени разведчика Зейд не назвал, сообщает АВС.

Юрист также пояснил, что разведчик уже поделился своими соображениями с Аткинсоном, однако еще не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

В минувшую пятницу газета The New York Times сообщила, что один из разведчиков США задумался о целесообразности подачи своего рапорта о вызвавших его тревогу отношениях Трампа с Украиной. По информации издания, указанный разведчик располагает более конкретной информацией о событиях, связанных с президентом и Киевом.

Напомним, процедура импичмента Дональда Трампа была инициирована в США после того, как Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора лидеров США и Украины.