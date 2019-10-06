СМИ: нетрезвого судью из Кирова задержали за рулем в день его свадьбы

Полиция Кирова задержала мужчину, возвращавшего за рулем с собственной свадьбы, предположительно, в нетрезвом состоянии. Как сообщает паблик Baza, задержанным якобы оказался судья районного суда Кирова. От водителя сильно пахло алкоголем, и в момент задержания, по данным СМИ, он попытался сбежать.

Однако, когда мужчину задержали и пересадили для разбирательства в машину ГИБДД, на место водителя, по данным паблика, села его жена в свадебном платье. Женщина изобразила уставшего за рулем шофера.

В результате такой рокировки, пишет Baza, протокол полицейские были вынуждены составить именно на невесту, а не на самого мужчину. При этом в видеозаписи погони и задержания, появившейся в СМИ, момент, когда за рулем сидел судья, присутствует.

Как заявили «Звезде» в пресс-службе региональной полиции, в настоящее время проводится проверка по этому делу с изучением записей с камер наружного наблюдения. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.