Голикова: необходима глобальная модернизация больниц

В ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, а просто это должна быть глобальная модернизация», - пояснила Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, она заметила, что необходимо системно разобраться с тем, что происходит в сфере здравоохранения с заработными платами.

Эти слова прозвучали после того, как министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 октября на совещании у президента рассказала о предстоящей проверке износа зданий медучреждений, которую планируют завершить до 30 ноября.