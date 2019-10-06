«Под огнем школа и дачи»: ВСУ обстреляли Зайцево из минометов

Украинские военные обстреляли из минометов и гранатометов населенный пункт Зайцево в ДНР. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.

По словам Приходько, обстрел происходил в течение получаса. ВСУ использовали минометы различных калибров, а также автоматические гранатометы.

«Под огнем район школы и дачи. Применяются 82-мм и 120-мм минометы, а также АГС», - цитирует градоначальника Донецкое агентство новостей.

Ранее стало известно, что съемочная группа издания «Известия» попала под обстрел ВСУ в районе Коминтерново. Журналисты не пострадали, однако им пришлось более полутора часов укрываться от огня в убежище.