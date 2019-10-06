Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге
Как сообщил пресс-секретарь президента, глава государства несколько дней наслаждался осенней природой.
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Владимир Путин, который завтра, 7 октября, будет отмечать свой день рождения, за несколько дней до личного праздника съездил в сибирскую тайгу.
«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фотографии и видеоотчет с поездки президента будут опубликованы в Сети сегодня в полночь.
Песков также добавил, что непосредственно сам день рождения глава государства планирует провести на природе, в кругу родных и близких.
7 октября президент РФ будет отмечать 67-летие.
В тайге глава России бывает довольно часто. Так, в августе 2018 года он провел выходные в Тыве, где катался на катере по Енисею, собирал грибы и гулял в горах.