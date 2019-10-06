Задержан подозреваемый в жестоком убийстве студентки в Домодедово

Следователи СК РФ задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки, совершенном в подмосковном Домодедово.

В совершении преступления подозревается 34-летний местный житель, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий. Розыск подозреваемого вели в течение двух суток. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Напомним, тело девушки обнаружили со множественными колото-резаными ранениями 5 октября около 23 часов в частном доме в Домодедово. Предполагается, что погибшая была лично знакома с убийцей.