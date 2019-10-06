Президент на волоске: кому на руку импичмент Трампа

За океаном не стихают страсти вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, даже наоборот - в орбиту скандала втягиваются все новые и новые лица.

Так, на этой неделе демократы в Конгрессе девять часов допрашивали экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Слушания проходили в закрытом режиме, и даже адвокатов администрации Белого Дома туда не допустили. После допроса конгрессмены опубликовали переписку между американскими и украинскими дипломатами, из которой якобы следует, что они с помощью адвоката Трампа Руди Джулиани составляли заявление о начале расследования против Байденов.

Теперь под ударом не только сам президент, но и вся его администрация во главе с госсекретарем Майком Помпео. В американской палате представителей заявляют, что он и другие члены Овального кабинета не только слышали телефонный разговор Трампа и Зеленского, но и активно его готовили. Все это ранее в администрации Белого Дома отрицали.

«Это очень необычная ситуация. И это не только один телефонный звонок, теперь мы знаем, что этот разговор готовился заранее. И ясно как день, что стороны действовали по принципу: "услуга за услугу"», - уверен бывший посол США в России Майкл Макфол.

Демократы продолжат атаки на Белый Дом. На следующей неделе, как ожидается, перед Конгрессом предстанет бывший американский посол на Украине Мэри Йованович, скорее всего, повестку получит и Руди Джулиани, и не исключено, что очередь дойдет и до генпрокурора Уиллиама Барра и госсекретаря Майка Помпео.

Но что за всем этим стоит на самом деле: политическая игра накануне президентских выборов или реальная угроза отстранения от власти главы американского государства?

В истории США было несколько попыток импичмента: на волоске от него висели президенты Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Ричарду Никсону демократы уже готовы были объявить импичмент, но, чтобы избежать позора, он сам подал в отставку: «Я никогда не был трусом. Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но, как президент, я ставлю интересы Америки превыше всего».

И как раз его случай больше всего напоминает историю с Трампом. Оба - республиканцы, оба - авторитарные жесткие лидеры. Трампа, как и Никсона, обвиняют в злоупотреблении властью. И его так же, как и было с Никсоном, ненавидят журналисты.

Политолог и экономист Пол Крейг Робертс, который работал в Вашингтоне в 70-х во времена Уотергейта, видит совпадения и исторического контекста при Трампе и Никсоне.

«Демократы рады видеть врага в лице России. Ведь, когда есть враг, легко поддерживать и оправдывать многомиллиардный военный бюджет. Трамп собрался наладить отношения с Россией. Но если устранить врага, пострадает бюджет Министерства обороны. Поэтому американские спецслужбы устроили Рашагейт, с обвинениями Трампа в связях с России. И то же произошло с Никсоном. Он тоже пытался нормализовать отношения с СССР. И стал врагом американских спецслужб, которые и разожгли Уотергейтский скандал», - говорит Пол Крейг Робертс.

Но разница в одном: в составе преступления.

Следуя указаниям Никсона, спецслужбы незаконно прослушивали штаб-квартиру демократов в вашингтонском отеле «Уотергейт». Расследование этого инцидента демократы проводили два года, находя все новые подробности и улики. Президент США находился под прицелом противников по партии. Но республиканцы в обеих палатах, которые ранее поддерживали Никсона, выступили за его импичмент не после «Уотергейта», а после того, как стало известно о том, что президент препятствовал расследованию своих преступлений.

Теперь в американских СМИ ведутся жаркие споры: достаточно ли натворил Трамп, чтобы американское общество и партия от него отвернулись:

- Ясно как день, что когда президент просит иностранное государство помочь ему надавить на политического соперника и вмешаться во внутренние американские дела, это можно считать преступлением. - Но достаточно ли всего этого для того, чтобы объявить ему импичмент, если нет конкретного преступления? Достаточно ли убедить американский народ в необходимости импичмента? Клинтон врал, Никсон участвовал в прослушке, Эндрю Джонсон уволил кого-то незаконно, а что незаконного сделал Трамп? - Состав преступления налицо. Переговоры с другим государством об оказании помощи во внутренних американских делах, в избирательном процессе против соперника. Что вам еще нужно? - Это скорее правонарушение, но не преступление.

Американское общество по этому вопросу раскололось. Избиратели Трампа люди простые: преимущественно белые мужчины, за 40, с низким уровнем образования и доходами.

Согласно опросам, около 40% американцев - за импичмент. Но те, кто поддерживает Трампа, а таких в США тоже около 40%, выступают резко против. При этом они за словом в карман не полезут. Скорее, за оружием. Или пустятся в рукопашную.

«Если вы хотите, чтобы сторонники Трампа сплотились и затеяли гражданскую войну, объявите импичмент», - уверяет политолог Билл Шнайдер. «Если дело дойдет до физической расправы, электорату демократов, среди которых большинство женщин и много сексуальных меньшинств, явно не устоять перед грубой мужской силой избирателей Трампа», - уверен Пол Край Робертс.

Коллеги по партии тоже на его стороне. Сейчас в Сенате - республиканское большинство. И для импичмента нужно, чтобы две трети Верхней палаты Конгресса поддержали инициативу.

Консервативная партия, скорее всего, вступится за Трампа, в отличие от того, как было с Никсоном, которому Конгресс с республиканским большинством отказал в поддержке. Все может поменяться, если количество сторонников его импичмента возрастет среди обычных граждан.

В отличие от Никсона, Трамп вроде правосудию не препятствует. Даже говорит, что готов к тому, что демократы в Палате представителей объявят ему импичмент. Мол, он ничего не прячет, и даже согласился опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Но если демократы действительно устроили охоту на ведьм, они получат жесткий отпор.

«С каждым днем, узнавая все больше, я прихожу к заключению, что происходит не импичмент, а государственный переворот. Расследование направлено на то, чтобы забрать у народа его власть, голоса избирателей, их свободы, их вторую поправку, религию, вооруженные силы, стену на границе и их Богом данные права как граждан Соединенных Штатов Америки», - заявляет Трамп.

Невероятно, но кажется, вся эта интрига с импичментом на руку самому Трампу. Он начал активную кампанию, защищая исполнительную власть в своем лице: «У меня был прекрасный разговор с президентом Украины, а его обставили как нечто ужасное».

Трамп быстро выносит сор из избы, призывая следом за Украиной и Китай начать расследование деятельности Байденов, мол, проекты Хантера, сына Джо Байдена, в этой стране послужили причиной торгового дефицита между Поднебесной и США.

«Байден идет на дно, и вы скоро узнаете, что он пытался надуть не только Украину, но и другие страны, как, например, Китай. Но на самом деле они обманывают Америку. Китай подбросил Байдену-младшему полтора миллиарда долларов, чтобы получить хорошую торговую сделку с США», - заявил американский лидер.

Какой бы ни был исход этих баталий, ясно одно: история с импичментом помогла Трампу начать предвыборную кампанию 2020 года досрочно, уже в 2019-м.