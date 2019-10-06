Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг Анастасии Заворотнюк на условии анонимности опроверг сообщения о смерти актрисы.

«Она жива! На этом все», - цитирует его сайт «Комсомольской правды».

По словам знакомого актрисы, его попросили не разглашать информацию о ее здоровье. Кроме того, он недоумевает, почему в Сети распространяют слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, хотя официальных заявлений об этом никто не давал.

Несколько пабликов накануне опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщил, что Заворотнюк скончалась 5 октября.