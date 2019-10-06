Названа причина смерти актрисы из «Возвращения Мухтара»

Причиной смерти украинской актрисы Марины Куклиной стало онкологическое заболевание, с которым она боролась в течение нескольких лет.

«Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком. Была звездой, абсолютно невероятная», - рассказала РБК коллега Куклиной Римма Зюбина.

Муж актрисы Андрей Май-Малахов написал в Facebook, что прощание с Куклиной состоится 8 октября в Киевском театре юного зрителя на Липках.

Актриса служила там с 2007 года, на ее счету около 50 ролей. Марина Куклина известна по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Кривое зеркало души».