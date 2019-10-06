Украинские военные запустили флешмоб #извинитечтомынесдохли

Украинские военные устроили в социальной сети Facebook флешмоб в ответ на инициативу депутата Рады от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой ограничить выплату льгот участникам гражданского конфликта в Донбассе.

Глава парламентского Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов заявила, что субсидии нужно предоставлять только тем, кто «что-то потерял на войне».

По ее словам, статус участника боевых действий должны получать не все военнослужащие, передает издание «Обозреватель».

Как заявила Третьякова, если человек шел служить по контракту, «на получение высокого денежного обеспечения», продавал свою силу для того, чтобы защищать Украину, то «это был его выбор».

После этого на страницах украинских военных в соцсетях стали появляться публикации, осуждающие предложение парламентария. Под постами они оставляют хештег #извините_что_мы_не_сдохли.

Сергей Кнутов: «Мы ничего не потеряли: ни братьев, ни здоровья. Просто продавали свои услуги». Plotnikov Alex: «Не извиним, и не простим». Василь Паламарчук: «За средства налогоплательщиков направился на пятизвездочный курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды…». Олег Король: «Весной 2014 года для того, чтобы получить финансовую выгоду на средствах налогоплательщиков я добровольно продал свою наемную силу за высокую зарплату в размере трех тысяч гривен в месяц».

Многие пользователи в комментариях к публикациям поддержали украинских военных.

В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке государства обсуждается в том числе и на встречах контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта, но столкновения между сторонами продолжаются до сих пор.

Президент Украины Владимир Зеленский многократно говорил, что его основная задача на посту главы государства заключается в прекращении конфликта в Донбассе. При этом, по словам полпреда РФ Бориса Грызлова, новые киевские власти свои обещания о мире не реализуют.