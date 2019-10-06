Скончался вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко подтвердил в комментарии «Звезде», что сегодня не стало вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

«Действительно, Евгений Викторович ушел из жизни сегодня. В пятницу ему исполнился 61 год. К сожалению, болезнь, с которой он боролся и, к сожалению, не смог до конца оправиться. Сегодня он скончался», - сообщил Вячеслав Тимченко.

Бушмин работал в Совете Федерации с 2001 года. Сначала он был сенатором от Нижегородской, а после от Ростовской области. В Совфеде Бушмин курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока. Четвертого октября ему исполнился 61 год.