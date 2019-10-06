Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ДНР
Журналисты издания оказались под обстрелом ВСУ во время работы над репортажем.
© Фото: Минобороны Украины (архив)
Съемочная группа «Известий» попала под обстрел ВСУ на Донбассе. ЧП произошло в поселке Коминтерново.
«Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале полтора часа», - сообщается на сайте издания.
В «Известиях» уточнили, что в результате обстрела никто не пострадал.
В момент обстрела журналисты МИЦ в сопровождении народной милиции ДНР снимали в Коминтерново последствия ночной атаки ВСУ на поселок.