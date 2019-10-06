Не граждане: в Латвии поставили точку в процессе уничтожения русского языка

Рига оказалась взбудоражена массовой акцией протеста, на которую вышли русскоязычные граждане страны. Вернее, в большинстве своем, не граждане. Люди, которые живут в Латвии не одно десятилетие, но по-прежнему лишены гражданских прав, а теперь окончательно лишаются еще и родного языка.

В стране поставлена точка в процессе уничтожения русского языка и одобрен полный переход на обучение исключительно на латышском. На него со следующего года в принудительном порядке перейдет все образование - и школьное, и даже дошкольное. И это в стране, где почти для половины населения русский язык является родным.

«Наша цель - вывести на улицы риги 50-100 тысяч человек. Только массовый протест может переломить реально ситуацию», - уверяет сопредседатель партии «Русский Союз Латвии» Мирослав Митрофанов.

На русском говорят почти 40% населения Латвии. Именно этот язык они считают родным. И дети в русских семьях ходят в русские школы. Но все равно: латвийский сейм принял закон, согласно которому преподавание в школах и детсада теперь должно вестись только на латышском.

Родители детей рассказывают, что в школах перестали читать даже Пушкина - его заменили латышской литературой. А изучаемую физику и химию с математикой не на русском дети стали хуже понимать. А сами школьники признаются, что за контрольную на латышском языке им добавляют один балл.

Критики закона о школьном образовании есть и среди тех, кто не считает себя русским.

«Вот все говорят: выкинем из Латвии русских, закроем русские школы, чтобы они тут побольше уезжали, тогда латышам якобы жить будет лучше, но на самом деле надо говорить о тотальном геноциде правящей элиты и власти против всего латвийского народа. У нас нет ни войны, ничего, но из Латвии бежит население так, как не бежало при оккупации Германии», - возмутился историк и публицист Илгартс Зейбертс.

Летом сейм Латвии выбрал нового президента - юрист по образованию, выросший и учившийся в Германии Эгилс Левитс известен тем, что именно он еще в 1991 году придумал формулу, по которой 700 тысяч русских стали не гражданами в Латвии и утратили право голоса.

На этой неделе глава государства предложил парламенту учредить два новых праздника - день латышского языка 15 октября и 17 марта - день памяти движения национального освобождения. Но и без официального статуса в этот день в Риге уже традиционно чествуют латвийских легионеров, воевавших на стороне гитлеровской Германии.

Сторонники школьной реформы из числа националистически настроенных депутатов объясняют, что необходимо преодолеть разделенность общества, существующую, по их мнению, из-за того, что дети, говорящие на разных языках, учатся в разных школах. Но почему-то проблемы всего общества решают только за счет русского меньшинства.

В 2011 году в Латвии прошел референдум, признавать ли русский вторым государственным языком. Но эта идея не набрала большинства голосов, на участки не смогли прийти русскоязычные не граждане. Инициатор референдума - лидер движения за русский язык Владимир Либерман. Он подчеркивает,что на латышском русским детям в латвии теперь будут преподавать и историю. Ему понятно, о чем будет речь в новых учебниках.

«Речь идет и о идеологической ассимиляции. То есть, ребенка с детства будут учить, что не было никакой Второй мировой, на чем мы воспитывались - на культе Победы, памяти о жертвах. С нашей стороны все будет выметено. Ребенок скажет: "Это были оккупанты, нам так в школе сказали". Все к этому идет», - сокрушается Либерман.

Школьную реформу в Латвии неприкрытой дискриминацией назвала Мария Захарова. По мнению официального представителя российского МИД, эта республика переводом всего образования на латышский нарушает как минимум три международные конвенции.

«Согласованные внутри правящей коалиции Латвии планы по дерусификации всей системы образования, включая дошкольные учреждения, вызывают серьезную озабоченность. Очевидно, что конечной ее целью является насильственная ассимиляция русскоязычного населения», - пояснила Захарова. «Мы подписали письмо в адрес латвийского МИД, пока официоз хранит молчание, но мы будем настаивать на выполнение Латвией международных обязательств. Или Латвия выполняет свои международные обязательства, или выходит из Организации объединенных наций», - возмущается сопредседатель партии «Русский Союз Латвии» Татьяна Жданок.

Доходит и до курьезов: так называемый центр государственного языка Латвии просит объяснить мэра самого русского города страны Даугавпилса, где половина живущих там - русскоязычные, почему он говорит по-русски.

Защитники русского языка обещают и новые акции протеста. На них они планируют собрать еще больше своих сторонников.