«Медовая ловушка»: как военнослужащие НАТО «хранят» профессиональные тайны

Прибалтика в панике от мнимой российской угрозы. НАТО проводит масштабные учения в странах Восточной Европы. Командование Североатлантического альянса демонстрирует крепкий кулак, а простые военнослужащие в это время открыто сливают секреты НАТО в социальных сетях.

На неделе немецкая газета Tagesspiegel раскрыла подробности секретной операции альянса. Группа экспертов центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom решила проверить в Риге, как военнослужащие умеют хранить профессиональные тайны. Специалисты создали в интернете фейковый сайт. На главной странице указали, что сайт создан военными и для военных. Там солдаты и офицеры обсуждали проблемы службы, делились фотографиями. И даже заказывали в интернет-магазинах одежду. При этом указывали свои домашние адреса.

«Искусный манипулятор может заполучить внушительный объем информации. А также потенциально может повлиять на поведение военнослужащих. Нам нужно много работать с армией, чтобы убедиться, что она может защитить себя, что они улучшат уровень защиты и минимизируют уязвимости. Только тогда они будут готовы встретить врага в социальных сетях», - считает Себастиан Бэй, старший эксперт Отдела технического и научного развития Центра передовых технологий НАТО (Латвия).

Дальше - хуже. Военнослужащие НАТО активно посещали сайты для знакомств, выкладывали свои фото с техникой, снятые на камеры мобильных телефонов. Натовские солдаты рассчитывали, что снимки в форме и с оружием привлекут внимание девушек. И девушки клюнули. Правда, дамы были из контрразведки альянса. Они легко выманивали у военнослужащих информацию и уговаривали на встречи. Двое, по данным центра Stratco, даже согласились оставить ради знакомств службу. На языке разведчиков это называется «медовая ловушка».

«К соцсетям и вот такому способу знакомства даже опытные люди относятся очень доверчиво. Они считают, что если такая встреча произошла, то она произошла случайно. Это все инструменты, которые существенно облегчают жизнь и работу современных специальных служб», - уверен профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.

И все это происходило в разгар масштабных учений, когда тысячи солдат альянса скрытно, как считали командиры, перебрасывались в оперативные районы.

Специалисты уверяют: анализируя социальные сети военнослужащих, по отдельности не владеющих какой-либо важной информацией, можно составить весьма серьезные представления о составе, численности и месте положения боевых подразделений.

«Если сегодня будет известно, что на территории базы, допустим, 30 тысяч человек, крупная база. Или 20 тысяч, дивизия, соединение. А завтра на территории базы через геолокацию станет понятно, что там осталось 500 человек, то понятно, что все это соединение или часть куда-то было перемещено», - объясняет бывшая военнослужащая НАТО Виктория Легранова.

Чтобы информация утекла, даже не обязательно делиться ей с кем-то в социальных сетях. Порой достаточно просто сделать селфи с включенным геопозиционированием. Профессиональные хакеры, работающие на лучшие разведки мира, могут легко достать ее из смартфона любого человека.

«Сейчас есть огромное количество приложений, которые вы устанавливаете на свой смартфон, которым вы разрешаете слушать ваш голос, записывать ваше изображение или же даже иметь доступ к вашим файлам. И не понятно, кто сделал это приложение, где он хранит эти данные и насколько вероятно, что эти данные куда-то уплывут», - заявляет директор департамента противодействия киберугрозам компании «Информзащита» Виталий Малкин.

Можно не делать селфи, не доставать из кармана смартфон или не иметь его вовсе. Пентагон год назад умудрился централизованно слить места расположения сотен тысяч своих военнослужащих по всему миру. Просто раздав им так называемые умные фитнес-часы с GPS-трекером. Все данные о перемещении американских военных хранились на сайте компании в открытом доступе. Специалисты говорят, что, изучив карту сервиса, без труда нашли военные базы США в Афганистане, Сирии, офис ЦРУ в Сомали.

«Вся эта информация есть в интернете в виде карты. Любой, у кого есть интернет, может ее получить. Любой враг Америки мог увидеть, где люди ходили, где они бегали со своими фитнес-браслетами. И достаточно очевидно, что люди, находящиеся рядом с военными базами, находящиеся посреди военной зоны, могут составить профиль активности и использовать его, чтобы планировать атаки», - объясняет Зак Виттакер, эксперт по информационной безопасности (США).

Ничего удивительного, если вспомнить, например, историю с Хиллари Клинтон, которая в качестве пароля на своем компьютере использовала слово «Password». А один из чиновников администрации использовал в качестве пароля «1,2,3,4,6». И если так к информационной безопасности относятся американские политики, то чего требовать от солдат, находящихся за тысячи километров от дома?

«Если мы берем вооруженные силы стран Запада то, как правило, там отсутствует заместитель по воспитательной работе или политработник, как это было в России долгое время. При этом есть большое количество командиров и психологов, различных специалистов, которые работают с персоналом», - рассказывает бывшая военнослужащая НАТО Виктория Легранова.

И это, как говорится, у семи нянек - дитя без глазу. В Российских Вооруженных Силах, начиная с командира роты, есть должность заместителя по военно-политической работе. Именно они доводят до каждого бойца четкие правила владения информацией. Использование же различных гаджетов с выходом в интернет во время несения службы в России запрещено на законодательном уровне.

В этом случае работает правило: чтобы фото или видео не попало в Сеть, его лучше не снимать. А вот пообщаться с родными, находясь далеко от дома, у российских военных возможность есть. Например, в пункте базирования военно-морского флота России в сирийском Тартусе для этих целей существует отдельное помещение. Каждый боец может поговорить с семьей в специальном видеочате. А запрещенные для обсуждения темы каждый военнослужащий знает наизусть.