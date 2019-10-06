«Партия войны» взбеленилась: националисты бросили вызов Зеленскому

На Украину давят по теме Донбасса, а ее президент Владимир Зеленский оказался, как говорят политологи, между молотом и наковальней. Новый президент Украины сейчас столкнулся с, похоже, первым серьезным испытанием.

Еще когда Зеленский только выиграл выборы, все говорили, что основной вызов для него будет, когда многочисленные украинские националисты начнут поднимать голову и заявлять о своих правах. И вот, похоже, этот момент настал.

На неделе, после долгих колебаний, украинская сторона все-таки подписала так называемую формулу Штайнмайера, которая считается дорожной картой Минских соглашений и провозглашает проведение свободных выборов в Донбассе - как первый шаг к особому статусу территорий.

И «партия войны» взбеленилась. Националисты в Киеве готовятся к силовым акциям и уже открыто угрожают Зеленскому новым Майданом.

Вот что сегодня происходило в Киеве. На Майдане собрались несколько тысяч человек, координировали все националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко. Уже придумано и название новому протесту, звучит оно так: «Движение сопротивления капитуляции».

Всем пришедшим раздавали желтый скотч, который необходимо было прикрепить на левую руку в знак солидарности сопротивлению капитуляции. Лозунги - «Воля нации - нет капитуляции», «Боевики будут ходить по этим улицам и убивать нас с проукраинской позицией» и «Слуга, выходи, народ пришел!».

Как Зеленский из всего этого будет выпутываться - большой вопрос. Еще недавно радикалы гоняли по всей Украине с криками «Ганьба!» Порошенко и вот открыли охоту на Зеленского. Чернила под «формулой Штайнмайера», подписанной Киевом, не высохли, а националисты уже скандируют: «Зеленский, тикай в Ростов!».

Казалось бы, «Формула Штайнмайера» доказана. Но на пути к миру «Слуга народа» то и дело спотыкается о тех, кто кричит - это предательство и капитуляция перед Москвой. И вот уже в Харькове, Виннице, Днепропетровске, Львове радикалы с файерами в руках пугают Зеленского новой революцией. Нормализация отношений с Донбассом в их планы явно не входила.

В Раде свой майдан - во главе с Порошенко. Предводитель «партии войны», экс-президент, а ныне - «нардеп в возмущении».

«Мы точно заявляем, что подписание этой формулы российского происхождения, формулы Путина, де факто означает ослабление, а то и снятие санкций с России», - заявил Порошенко.

В Раде впору писать роман «Зеленский и пустота» - против него объединились и вчерашние союзники из той же партии «Голос», и заядлые оппоненты. Порошенко и Тимошенко сначала синхронно высказались против отмены моратория на продажу земли, тут еще один повод для консолидации. Правда, с трибуны в «предательстве» лидер «Батькивщины» обвинила все-таки Порошенко.

«Не этот президент принимал закон об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Давайте честно скажем. Не нужно никого здесь дурить», - констатировала Тимошенко.

К такому количеству марширующих под окнами националистов Зеленский, похоже, готов не был. Он почти в круглосуточном режиме теперь оправдывается - сдавать Украину не собирался.

«Никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Я слышу вас и, поверьте, я никогда не сдам Украину», - ответил украинский президент на претензии.

Заволноваться и правда есть от чего: радикалы преследуют его повсюду и кричат о новом Майдане. Только, в отличие от 2014 года, это уже не студенты с арматурой, а вооруженные до зубов боевики, знающие, что такое вкус крови.

Для экспертов очевидно - на улицах Киева, и не только сейчас, разворачивается политическая игра. Но кто поднимает Украину на бунт против Зеленского и почему?

Политологи уверены, что многое сейчас зависит и от министра внутренних дел Арсена Авакова, которому приписывают особые отношения с тем же Нацкорпусом. Захочет ли он в последний момент перетасовать колоду и узурпировать власть - не ясно.

«Аваков всю жизнь играет только на себя. И сейчас, я уверен, он играет свою игру. Ему сейчас вполне приемлемо, когда от его "орлов" зависит многое. Сейчас батальоны против Зеленского. Когда что-то пойдет не по его, то он вполне может все структуры переключить. В этом его сила», - полагает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Идея, как вывести из тупика процесс урегулирования конфликта в Донбассе, в 2015 году пришла в голову президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, тогда он был главой МИД ФРГ. Был разработан компромиссный план, получивший название «формула Штайнмайера». Его и подписали 1 октября в Минске. Только вот это не единый документ, а несколько разрозненных листков.

«Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе», - не без иронии отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Можно выделить четыре важных пункта, предусмотренные «формулой»: прекращение огня в Донбассе, разведение войск, принятие Радой закона об амнистии участников конфликта, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.

Ни у кого нет иллюзий - выполнить эти пункты будет непросто. Насколько - становится ясно сразу. Заявляя о стремлении к миру с русскоязычным Донбассом, на днях официальный Киев в лице министра образования напомнил, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык. Хотя тотальная украинизация точно не придется по душе жителям юго-востока, никто из команды Зеленского об отмене нормы не сказал ни слова.

«Когда приходится идти на риск поссориться с радикалами, Владимир проявляет нерешительность. Бездействие - лучшее лекарство», - констатирует политолог Андрей Золотарев.

Но, как бы то ни было, «формула Штайнмайера» - настоящий прорыв в украинском кризисе. Она дает возможность встречи «нормандской четверки». В Киеве, Париже, Берлине и Москве намекают, что дата почти согласована. Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсирует новый масштабный обмен удерживаемыми лицами уже на следующей неделе, а 9 октября в Золотом и Петровском должно начаться разведение сил.