Путин заявил, что его не интересует положение Зеленского

Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC News Киром Симмонсом на «Российской энергетической неделе» заявил, что ему не интересно положение, в котором оказался украинский президент Владимир Зеленский.

Разговор Путина с Симмонсом был показан в эфире программы «Москва. Путин. Кремль». Корреспондент задал вопрос о положении лидера Украины.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского - прим. ред.)», - приводит слова президента России РИА Новости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский, пообещав главе американского государства Дональду Трампу расследовать дело сына его главного соперника на выборах, попал между молотом демпартии Соединенных Штатов и наковальней республиканской партии. Медведев отметил, что у президента Украины непростое положение.

В сентябре Белым домом была опубликована стенограмма состоявшегося 25 июля разговора между лидерами США и Украины. В разговоре с Зеленским, как сообщают СМИ, Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма подтвердила, что президент США попросил украинского коллегу расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.

Против Трампа демократы начали процедуру импичмента, обвиняя его в том, что он просит помощи у иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Джо Байдена, который сейчас баллотируется в президенты от демпартии. Трамп все обвинения отрицает.