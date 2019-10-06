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Матка напрокат: в Брюсселе для однополых пар открылась ярмарка младенцев

Мария Осипова
19:25 06.10.2019
На ярмарке свои услуги предлагают американские компании, женщины-доноры из стран, где суррогатное материнство разрешено на коммерческой основе - в основном, из США и Канады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Корреспондент издания «Тэмпи» Франческо Гротти в своем материале рассказал про ярмарку суррогатных матерей и младенцев в Брюсселе, после статьи итальянцы пришли в ужас. Мероприятие проходит на регулярной основе и проводится для гомосексуальных пар, которые хотят арендовать себе женщину и купить от нее ребенка. То есть можно подобрать себе качественный экземпляр, выбрать нужные параметры - рост, здоровье, цвет глаз, волос, заплатить несколько десятков тысяч долларов, и ребенок на заказ для однополой пары готов.

Ярмарка проходит в дорогом отеле в центре Брюсселя. Хорошо одетые мужчины листают глянцевые каталоги. Главным принципом они провозглашают всеобщее равенство, непохожих на себя стараются близко не подпускать. Женщин они рассматривают как инструмент репродукции. Дети для гей-пар - это атрибут успешной жизни, который можно выбрать по своему вкусу.

«Они не только пытаются продавать детей через суррогатное материнство, они еще и расценивают их по критериям качества. На выбор - белые волосы или темные, голубые или карие глаза, высокий рост или нет. От этого и будет зависеть, какую суррогатную мать предложить. Соответственно, и цена - все как в супермаркете», - рассказал журналист Франческо Гротти.

Он первым обратил внимание европейцев на явное несоответствие: люди, которые борются за свободу личности, организуют самую настоящую торговлю детьми. Те же люди, кто приравнивает гомофобию к расизму, решают, кто дешевле: кареглазый мальчик или белокурая девочка. И ничего общего с расизмом в этом не видят.

На ярмарке свои услуги предлагают американские компании, женщины-доноры из стран, где суррогатное материнство разрешено на коммерческой основе - в основном, из США и Канады. Компании заманивают к себе клиентов со всей Европы. Гарантируют только проверенные яйцеклетки и надежные инкубаторы, предлагают и услуги по доставке готового ребенка в Европу. Цены на детей начинаются от 95 тысяч долларов. «Товар» премиум-класса достигает 160 тысяч долларов - это «качественный» человеческий материал, здесь все «под ключ» - с доставкой и документами.

Для особенных клиентов, как и положено, действуют скидки. От заказа также можно отказаться. Тогда ребенка будет воспитывать суррогатная мать, или его передадут органам опеки.

Получив деньги за аренду своего тела, женщина обязана отказаться от прав на ребенка. Американка Меган Стоун родила для британской гей-пары близнецов, разумеется, за вознаграждение. С детьми рассталась без особых колебаний, когда им было 10 дней от роду. Для Меган поделиться с геями своими детьми - это своего рода благородство.

«Я очень хотела помочь тем, кто по разным причинам иметь детей не может. Я помогла появиться им на свет, но быть их мамой у меня нет желания. Я будто тетушка, у которой на коленях сидят племянники, и когда их родители пришли за ними, она спокойно их отдала», - рассказала Стоун.

В Европе с суррогатным материнством сложнее, например, во Франции, Германии, Испании такой метод запрещен в принципе. В Португалии закон разрешает рожать по найму только для гетеросексуальных пар, имеющих проблемы со здоровьем, причем исключительно на некоммерческой основе, чтобы не деньги были движущей силой суррогатной матери. Все меры принимаются для того, чтобы оградить психику ребенка от возможных травм.

В 1989 году Бельгия подписала конвенцию о том, что «каждый ребенок имеет право знать своих родителей и воспитываться ими». В 2015 году тот же бельгийский Сенат вынес постановление против «вынашивания детей для других». И тут же, недалеко от Европейского парламента, проходит ярмарка торговли телами и людьми.

«Я против коммерциализации женского тела. Люди по каталогу выбирают себе ребенка и заставляют женщину рисковать своим здоровьем за деньги ради своих желаний. Нельзя пойти и просто купить ребенка за деньги, это лишает прав и самого ребенка», - рассказала член парламента Брюсселя Вивиан Тейтельбаум.

Но такие голоса редки, ведь стоит высказаться скептически - обвинят в гомофобии, а это сейчас в Европе смерти подобно. Так что организаторы не беспокоятся и анонсируют следующую ярмарку, которая состоится в сентябре 2020 года, она станет уже шестой.

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