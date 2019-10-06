«Диана. Дело закрыто»: единственный очевидец гибели леди Ди спустя 22 года заговорил

Поклонники принцессы Дианы уже больше 20 лет пытаются разгадать, что же на самом деле произошло в Париже 31 августа 1997 года. В Лондоне вышла в свет книга, авторы которой - австралийские журналист и бывший полицейский - провели свое собственное расследование и вскрыли новые жуткие подробности той трагедии. Собрав дневниковые записи леди Ди, ее письма и показания свидетелей, авторы книги пришли к однозначному выводу - смерть принцессы Уэльской была не случайной, и это была тщательно спланированная операция.

Таинственный свидетель трагедии, француз с вьетнамскими корнями Ле Ван Тан впервые заговорил. Именно с его машиной столкнулся автомобиль Дианы. Ле Ван Тан скрылся с места происшествия и 22 года отказывался общаться с прессой. Говорили, что он просто боится мести спецслужб. Хотя вопросов к нему было много. Например, зачем он в ту же ночь перекрасил машину.

«Когда у тебя нет денег, а есть старая машина, что бы вы сами сделали? » - цитируют его в книге.

Ле Ван Тан фактически убежал от авторов нового расследования, но по пути они успели задать ему еще несколько вопросов. В том числе - почему он не захотел сотрудничать с британскими спецслужбами.

«Вы знаете, что французская полиция сказала мне? Там другие законы. Не такие, как во Франции. Не надо тебе туда ехать», - объяснил Ле Ван Тан.

Телеканал «Звезда» тоже попытался связаться с Ле Ван Таном. Однако он явно опасается любого общения: «Нет, спасибо! Я всего лишь скажу: добрый вечер!».

Авторы книги «Диана. Дело закрыто» уверяют, что водителя принцессы ослепили. Он был действительно пьян, но затормозил все-таки не от вспышек камер или от столкновения с машиной (это произошло уже потом), а увидев нечто. Возможно, тот самый таинственный белый свет, о котором уже давно говорили очевидцы трагедии. Версию о вине папарацци детективы отметают. Они последовательно доказывают, что во Франции было сделано все, чтобы никто никогда не узнал правды.

«И хуже всего, что полиция упустила все улики - следы от столкновения, заносов, а их вся теория строилась на том, что Mercedes и Fiat столкнулись в туннеле. Это все ерунда», - уверяют авторы книги.

Британцу Алану Пауэру, автору еще одной книги-расследования гибели Дианы, раньше никто не верил, а вот теперь, похоже, придется послушать его версию еще раз. Он уверял, что именно агенты MI6 убили принцессу. Сам Алан опасается за свою безопасность, считает, что и за ним присматривают спецслужбы. Дает интервью по телефону.

«MI6 отдал приказ принц Филипп в Букингемском дворце накануне убийства. У меня есть свидетельства очевидца. Однако я не могу назвать вам его имя по разным причинам, как вы понимаете. Так что был отдан приказ. А команда убийц уже была во Франции. Основная часть состояла из бойцов спецназа или бывших бойцов», - рассказывает писатель Алан Пауэр.

Авторы нового расследования смерти, а точнее, как они уверяют, убийства принцессы Дианы - не конспирологи, а люди с солидной репутацией. Колин Макларен - бывший австралийский полицейский. Герой, разоблачивший местную мафию, внедрившись в ее ряды. Дилан Ховард - австралийский журналист, лауреат премий за расследования о недостойном поведении голливудских звезд, таких как Мел Гибсон. И вот что они приводят в качестве одного из возможных мотивов убийства: «Некоторые источники утверждают, что Диана могла быть убита за обладание нездоровыми сексуальными секретами Королевской семьи. Например, о сексуальной ориентации принца Чарльза, а также шокирующем изнасиловании мужчины одним из членов Королевской семьи».

Детективы уверяют, что за Дианой постоянно следили британские и даже американские спецслужбы. Вплоть до самой смерти. Поэтому странно, почему на месте происшествия не было профессионального оцепления - к обломкам машины мог подойти кто угодно: от туристов до папарацци. Улики даже не пытались сохранить.

«Бывший разведчик MI5 Джон Хопкинс перед своей смертью, у него был рак, дал интервью и заявил буквально следующее: "Я убийца леди Дианы". Можно подумать, что он сумасшедший, что он не в себе. Но можно подумать и то, что он, зная приближение смерти, хотел облегчить себе этот грех и поделиться информацией», - считает политолог и бывший дипломат Эммануэль Леро.

Кроме того, две камеры в туннеле загадочно не работали в ту ночь, а саму Диану доставили в больницу лишь через 1,5 часа. Авторы расследования считают, что задержка с оказанием помощи - тоже часть плана по ликвидации.

Причем после ее смерти тело принцессы сразу же забальзамировали. По мнению авторов книги, таким образом власти попытались избавиться от важной информации: «Один французский жандарм, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что власти скрыли факт того, что принцесса Диана носила ребенка от Доди. Сделали это, чтобы уберечь ее семью от позора». Точнее, бывшую семью - Виндзоров.

Человек, который будет следующим королем Англии, по слухам, имел связь с рядом молодых людей. Причем это происходило во время его двух браков - с Дианой и второй женой Камиллой.

Михаил Озеров, журналист-международник, виделся с Дианой за неделю до ее смерти. Это была их третья встреча. Если в первые две он запомнил Диану как цветущую, энергичную женщину, то в последний раз увидел принцессу на грани нервного срыва - опасающуюся за свою жизнь.

«Она была обузой, причем очень серьезной. Плюс связь с арабом. Плюс возможность женитьбы - выйти замуж за этого араба. И, наконец, те, кто в Букингемском дворце боялся, что она может рассекретить - сообщить о массе вещей, которые были бы жуткими для них. Не просто неприятными, а взрывоопасными. Она мне тогда сказала слова, которые я навсегда запомнил: "Я не могу ни под кого подстраиваться. Я не буду ни под кем". А потом уже на прощание она сказала: "И вообще, я не знаю, увижусь ли я еще с кем-нибудь из тех, кто здесь". То есть это были какие-то жуткие слова. Причем главное - как они были произнесены. Они были произнесены с надрывом», - вспоминает Михаил Озеров.

Диана писала записки, в которых прямо говорила, что принц Чарльз готовит ее убийство. Якобы слишком много знала его тайн. Вот это письмо она отправила адвокату: «Этот особенный этап в моей жизни - самый опасный. Мой муж планирует устроить "происшествие" с моей машиной. Отказ тормозов и серьезная травма головы. Сделает это для того, чтобы расчистить себе путь для женитьбы».

Журналисты узнали и то, как британские агенты вели себя после смерти Дианы. Они приехали в Париж и якобы угрожали папарацци, сделавшим снимки трагедии в туннеле, обещали убить их, а также их близких. В итоге одних подкупили, а других - запугали. Фотографии и негативы забрали, уничтожив еще одни доказательства.

«Они опасались, что на этих снимках могут быть запечатлены лица убийц Дианы и агентов, которые устроили таинственную вспышку белого света, ослепившую водителя Дианы, что привело к катастрофе», - говорится в книге.

Обвинения серьезные, особенно против принца Чарльза. Однако реакции Букингемского дворца нет, и вряд ли она будет - Виндзоры обычно хранят молчание по всем неудобным вопросам. И если захотят что-то сказать, то сделают это в виде утечки информации в одной из газет. Впрочем, о Диане на этой неделе все-таки вспоминали в королевской семье. Принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Sun и DailyMail. Повод - незаконная прослушка и травля в прессе его супруги. Принц опасается, как бы Меган не разделила судьбу Дианы: «история повторяется».

Подтверждение официальной версии - все проблемы от папарацци - вскоре появится и на сцене. В Лондоне готовят мюзикл о Диане. В образе зла - фотографы, а саму принцессу сыграет парикмахерша из Уэльса с русским именем Наташа. Сам мюзикл и песни пока держат в секрете. Одно точно - сыновей Дианы пригласят на премьеру.

В Британии до сих пор смерть Дианы переживает вся страна. Ведь есть некая недосказанность, явные противоречия в официальной версии расследования, ошибки и просто чувство несправедливости по отношению к судьбе молодой женщины, которой восхищалась вся страна.

Авторы книги «Диана: Дело закрыто» не называют напрямую виновных в гибели принцессы. Они хотят, чтобы вывод сделали сами читатели. Однако свой вердикт выносят на последних страницах книги: «Она хотела быть свободной и самой принимать решения. Она хотела любить и наслаждаться жизнью. И за это ее убили».