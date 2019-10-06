Умер один из основателей группы Cream
Британского барабанщика и одного из основателей группы Cream не стало на 81-м году жизни.
© Фото: Jerome Brunet, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Барабанщик Джинджер Бейкер, который принимал участие в создании британской рок-группы Cream, скончался в возрасте 80 лет.
«С большой печалью сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за добрые слова, которые мы услышали за последние несколько недель», - говорится на официальной странице Бейкера в Facebook.
Причины смерти музыканта не называются.
Бейкер был госпитализирован в тяжелом состоянии 26 сентября. Его родственники не стали сообщать прессе причины госпитализации.