Умер один из основателей группы Cream

Барабанщик Джинджер Бейкер, который принимал участие в создании британской рок-группы Cream, скончался в возрасте 80 лет.

«С большой печалью сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за добрые слова, которые мы услышали за последние несколько недель», - говорится на официальной странице Бейкера в Facebook.

Причины смерти музыканта не называются.

Бейкер был госпитализирован в тяжелом состоянии 26 сентября. Его родственники не стали сообщать прессе причины госпитализации.