Новая эпоха наступила: когда одного центра силы уже не существует

В Сочи на этой неделе прошли пленарные заседания дискуссионного клуба «Валдай». В этом году Владимир Путин снова ответил на вопросы международного экспертного сообщества: допустил конец нынешнего мирового порядка, рассказал об успехах в Сирии, похвалил Дональда Трампа и также вспомнил о том, как Россия пережила 90-е.

Как изучил на собственном опыте корреспондент «Звезды» Федор Иваница, лучшим и определенно самым быстрым способом добраться до Валдайского форума был фуникулер - десятки экспертов со всей планеты и главы государств заседали на высоте 1 389 метров над уровнем моря.

Из основных тем форума: когда одного центра силы уже не существует, когда однополярность - это термин из прошлого, наступает период, определяемый участниками форума как контролируемая анархия. Но если гегемона больше нет, то все позволено?

«Мы там, где мы есть. Это нормально. Это то, что надо просто принять. Но также надо принять то, что это неприемлемый уровень отношений. Мы должны учиться вместе бороться с долгосрочными вызовами, такими, например, как ядерная угроза в Европе. Да, приходится признать, что это уже не самое спокойное место на планете», - высказал свою точку зрения почетный профессор политологии Колумбийского университета Роберт Легвольд. Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Роберт Легвольд был так же категоричен: «Со временем кажется, что мы достигли дна. А потом оказывается, что мы все глубже и глубже копаем».

А вот выступление Владимира Путина на Валдае было из тех, что называют программными. Заявления стратегической важности, по сути, подтверждают и развивают то главное, к чему пришли участники дискуссионного клуба.

«Мы вступаем в эпоху, когда мирового порядка вовсе не будет. Да,

действительно, такой сценарий возможен. Но он таит в себе, безусловно, много угроз. Мы все это понимаем. Хочется надеяться, что как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, сколь опасными ни были правовые лакуны, например, в области ядерных ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится», - констатировал глава государства.

Главная тема этого года - «Заря Востока». При этом Восток здесь понимают в самом широком смысле - от Дальнего до Ближнего. То, что совсем недавно воспринималось как зона влияния США, теперь - средоточие самых разных геополитических интересов и столкновений. Так, благодаря им, мир едва не потерял Сирию, когда там, с молчаливого одобрения, а то и финансового поощрения Вашингтона появился самый крупный террористический очаг в мировой истории.

«В Сирии мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства с настоящей террористической армией», - отметил российский лидер.

Путин напомнил, что военную операцию в Сирии Россия начала четыре года назад, как раз в дни Валдайского форума. И тогда на Западе искренне (или не очень) недоумевали: зачем надо было лезть в это «осиное гнездо». Оказалось, еще как надо. И кому как не нашей стране это понимать.

Сейчас уже, конечно, сложно представить, но в конце 90-х была предпринята очень похожая попытка создать квазигосударство на территории России, на Севером Кавказе. Со всеми составляющими - включая публичные казни по законам шариата. Путин напомнил, ценой каких усилий целостность страны тогда удалось отстоять.

«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны - развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», - указал он.

Однако теперь к опасной черте подошел уже весь мир. Президенту напомнили его же слова, сказанные на этом же форуме год назад. Тогда глобальные противоречия достигли такого накала, что Путина попросили прокомментировать вероятность обмена ядерными ударами. Теперь формулировку попросили уточнить.

«Ситуация лучше не стала, конечно. Она ухудшилась в связи с выходом Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь мы ждем следующего решения. Больше того, я думаю, тот факт, что очень быстро после объявления о выходе Соединенные Штаты испытали ракету средней дальности наземного базирования, говорит о том, что они уже давно над этим работали. Нам все время говорили, что такие системы "Иджис" не могут быть использованы для пусков ракет средней дальности наземного базирования. "Иджисы", которые стоят уже в Европе, в Румынии, и скоро в Польше будут стоять. Нам говорили: нет, это нельзя использовать. А потом - бум, и сами объявили. Ну хоть бы паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались», - прояснил президент.

Теперь американские генералы уже в открытую говорят о том, что именно в Азии - новом центре силы - Соединенные Штаты намерены первым делом разместить ракеты, ранее запрещенные ДРСМД. А это прямая угроза еще и Китаю, у которого отношения с Россией достигли наивысшего расцвета. Прямо на форуме президент выступил с сенсационной новостью.

«Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики. Потому что сейчас такую систему имеют

только США и Россия», - сообщил Путин.

Отношения, подразумевающие честность, открытость и готовность к общению - за последнее Путин похвалил Дональда Трампа, который, несмотря на бесконечные палки Конгресса в его политические колеса, готов вести прямые переговоры с теми, кому до этого американские президенты руки не подавали.

«Движение в правильном направлении есть. Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам президента Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс», - обратил внимание Путин.

Еще одна тема, которая интересовала участников форума, - Украина. После подписания Киевом плана Штайнмайера и скандала с телефонными переговорами Трампа и Зеленского особенно оживились американские политологи.

Националисты уже назвали Зеленского капитулянтом. Хотя называть белое - черным, а войну - миром (и наоборот) в ходу не только у украинских радикалов. На днях Европарламент принял резолюцию с призывом уравнять фашистскую Германию и советское руководство.

«Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, лагерями, потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий, - это черная страница в истории нашей страны. Но сказать, что Сталин развязал войну - это верх цинизма. Мне кажется, что угроза в одном: угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное - люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий. Вот в чем дело. И, на мой взгляд, мы все - здравые люди - должны этому противостоять», - прокомментировал резолюцию Владимир Путин.

Учитывая опыт прошлого, извлекая из него правильные уроки, Россия вносит свой весомый вклад в формирование нового миропорядка. Но завершить эту глобальную миссию в период затянувшейся турбулентности, когда одного центра силы больше не существует, а взгляды устремлены на Восток, - под силу лишь сообща. И, судя по составу тех, кто приехал в этом году на валдайский форум, это понимают все больше те, кто принимает решения.