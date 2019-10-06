Посольство РФ в США направило ноту из-за допроса депутата Юмашевой

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент после часового допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Политик прилетела на форум «Диалог Форт Росс», который состоится шестого октября.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в госдепартамент», - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

При этом дипломат считает, что поступок сотрудника ФБР не направлен на срыв форума. Антонов добавил, что мужчина предложил Юмашевой пообщаться «в неформальной обстановке», пишет РИА Новости.

«Диалог Форт Росс» - это российско-американский форум, который, начиная с 2012 года, собирает представителей культуры, политиков и предпринимателей.