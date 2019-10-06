«Неприемлемо и возмутительно»: посол РФ в США о задержании Юмашевой в Нью-Йорке

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР.

«К нам два дня назад приехала депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа. Абсолютно непонятные и неприемлемые вопросы, более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», - сказал Антонов.

Он отметил, что Юмашева является не просто гражданкой России, но и депутатом Госдумы.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы кого-либо из сената или нижней палаты конгресса сенаторов, которые так много кричали о том, что они не получили визы, или те, кто, получив визы, приехал в РФ, если бы отвели их в отдельную комнату и стали бы допрашивать, и потом бы соответствующий представитель предложил бы попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», - добавил он.

В посольстве такие действия считают «неприемлемыми и возмутительными». Сегодня в Госдеп была направлена соответствующая нота протеста, и в диппредставительстве надеются, что им объяснят, что значат такого рода «зондажные подходы» к депутату Госдумы, отметил Антонов.