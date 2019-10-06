Момента взрыва на «Октоберфесте» в Калифорнии сняли на видео

Четыре человека пострадали в комплексе The Old World Village в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) из-за взрывов на трансформаторе. Как сообщает RT, в здании произошла серия из трех взрывов. В комплексе в этот момент проходил фестиваль пива «Октоберфест».

ЧП случилось, когда пожарные спустились в подземное помещение, чтобы потушить загоревшееся устройство. Сообщается, что всех посетителей фестиваля эвакуировали. При этом количество тех, кто был госпитализирован, не уточняется.