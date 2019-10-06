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«Отправьте меня с Байконура»: разработчик видеоигр Кодзима рассказал о своей мечте

Татьяна Полуказакова
16:33 06.10.2019
Он впервые побывал в Москве и выступил на сцене «Крокус-Экспо».
© Видео: DTF © Фото: igromir.fotoezh.ru

В Москве с 3 октября проходит выставка «ИгроМир-2019». Одним из главных ее событий стал приезд в Россию разработчика видеоигр Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзимы. Он успел посмотреть на российскую столицу и выступить на главной сцене «Крокус-Экспо». А также рассказал в интервью DTF о популярности в России и своей главной мечте.

«Честно говоря, я не знал, что я так известен в России до того, как зарегистрировался в Instagram. Но около 80% комментариев под моими записями были на русском языке», - признался Кодзима.

Он рассказал, что посещение «ИгроМира» - это его первый приезд в Россию. Разработчик поблагодарил фанатов за теплый прием.

Для геймеров по всему миру он подготовил игру Death Stranding, которая выйдет в 8 ноября. Она будет экшен с открытым миром. Игра будет содержать асинхронные онлайн-элементы, при которых игроки не будут сталкиваться напрямую, но при этом могут, например, делиться припасами.

По словам Кодзимы, в Death Stranding геймер не столкнется с тем, что другие игроки уже полностью изучат локацию, а он придет «на все готовенькое».

«В игре предусмотрена механика, которая обнуляет происходящее - дожди, которые смывают все, что было сделано другими игроками. Плюс геймплей построен таким образом, чтобы сильного влияния геймплея других игроков на ваш личный геймплей не было», - отметил разработчик.

По его словам, новые истории он придумывает даже во время отпуска, и признался, что его «мозг практически никогда не отдыхает». Но это не мешает ему мечтать. Хидео Кодзима признался, что хочет полететь в космос.

«NASA не хочет запускать меня в космос, так, может, с Байконура меня все же отправят. Это моя мечта - полететь в космос», - поделился с DTF японец.

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