МЧС предупредило жителей Санкт-Петербурга о снеге и гололеде

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об осадках в виде мокрого снега и дождя, которые ожидаются в городе завтра, 7 октября. Ночью и утром на дорогах местами прогнозируют гололедицу, в связи с чем водителей попросили воздержаться от поездок по городу на личных автомобилях.

«Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев», - говорится в сообщении ведомства.

А вот в Подмосковье первый сильный снег пошел уже сегодня. Кадры из разных городов опубликовали жители в социальных сетях.