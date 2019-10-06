Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик сделал первые шаги

Спасенный из завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин делает первые шаги. Видеозапись на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила мама мальчика.

Как рассказала Ольга Фокина, после травмы у Вани были проблемы со стопой. Он не мог держать равновесие и ровно ходить.

«В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился», - рассказала изданию 74.ru мама мальчика.

В декабре Ване предстоит пройти еще один курс реабилитации, отметила она.

Напомним, в конце прошлого года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Из-под завалов спасатели извлекли тела 39 человек.

Под завалами дома был найден живым десятимесячный Ваня - его спасло то, что он в момент происшествия находился в кроватке и был тепло укутан.