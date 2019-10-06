Грузинского депутата обвинили в попытке изнасилования коллеги

В Грузии следователи начали расследование по делу о сексуальных домогательствах со стороны депутата городского парламента Тбилиси от правящей партии Илии Джишкариани. Его обвиняют в попытке изнасилования своей подчиненной Тамты Тодадзе.

По словам потерпевшей, ее начальник приставал к ней, а когда женщина отказала в близости и попыталась запечатлеть скандал на камеру, Джишкариани разбил ее телефон.

Сам депутат конфликт никак не комментирует.

Следствие ведется по трем статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Насилие» и «Повреждение или уничтожение вещи» УК, сообщает «Sputnik Грузия».