Борисов заявил о росте товарооборота между Россией и Кубой

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь 500 миллионов долларов. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов телеканалу «Россия-1».

«Я думаю, что уровень и объем товарооборота год от года будут повышаться и имеют очень хороший потенциал роста», - цитирует Борисова «Интерфакс».

Также среди крупных подписанных проектов Борисов назвал контракт на модернизацию железных дорог на Кубе.

Ранее по итогам своей поездки на Кубу премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Куба и Россия восстановили двусторонние отношения в полном объеме. Одновременно он добавил, что сейчас не идет речи о безвозмездной помощи Кубе со стороны Российской Федерации.