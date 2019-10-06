В Киеве митингующие протестуют против «формулы Штайнмайера»

В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера», участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса.

По данным издания «Громадське», на Майдане собрались несколько тысяч человек рядом со сценой с надписью «Движение сопротивления капитуляции».

Ранее Сумской городской совет выступил против подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Также в партии бывшего украинского президента Петра Порошенко потребовали созвать СНБО из-за «формулы Штайнмайера».

Напомним, первого октября участники контактной группы по урегулированию на востоке страны на встрече в Минске согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в законодательство Украины.

При этом Порошенко заявил, что этот механизм якобы был придуман в Кремле и «защищает российские интересы».