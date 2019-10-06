МИД России выразил протест США из-за допроса Юмашевой

МИД РФ прокомментировал задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР. В ведомстве считают, что действия американских властей являются очередной враждебной акцией, которая направлена на дальнейшее ухудшение атмосферы двусторонних отношений.

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб», - написано в комментарии на сайте МИД.

Также дипломаты отметили, что Москва глубоко возмущена произошедшим и тем, кто принимает решения в Вашингтоне.

Как подчеркнули в МИД, американской стороне стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией.

Свое возмущение по поводу инцидента выразили и в Госдуме. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал случившееся провокацией неслыханной наглости.