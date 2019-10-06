Кадырова наградили за героический подвиг

Во время празднования Дня города Грозного глава Чечни Рамзан Кадыров был награжден почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма и за большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской республики.

Награду вручил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что решение о награждении, порученное ему главой палаты парламента Валентиной Матвиенко, является «почетным и очень ответственным».

Во время выступления Тимченко рассказал о героическом подвиге Кадырова на посту главы республики в преобразовании Грозного.

«За прошедшие 10-15 лет вы своим трудом, своим энтузиазмом под руководством замечательного главы республики совершили героический подвиг. Подвиг, который сделал из разрушенного города город-сказку, город-сад», - сказал Тимченко.

Накануне, 5 октября, Кадырову исполнилось 43 года. Награда была вручена во время торжеств, посвященных Дню города Грозного. Столице Чеченской республике - 201 год.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал об условиях, при которых его отец Ахмат Хаджи Кадыров согласился подписать документ о развитии региона в составе России.