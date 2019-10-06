Минфин рассмотрит предложение повысить цены на водку
Предложение производителей о повышении цены на водку до минимальных 230 рублей с 2020 года обсуждают в Министерстве финансов. Об этом сказал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в рамках «Российской энергетической недели».
По словам Сазанова, окончательное решение будет принимать Антон Силуанов, передает РИА Новости.
На данный момент в России минимальные розничные цены на крепкий алкоголь за бутылку объемом 0,5 литра составляют: на водку - 215 рублей, на коньяк - 388 рублей, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
«Посчитаем, но 450 рублей многовато. Там понятно, что для качественного коньяка надо поднимать цену. Там больше, чем на инфляцию, но 450 рублей - как-то многовато», - цитирует Сазанова РИА Новости.