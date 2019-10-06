ФБР устроило часовой допрос депутату РФ в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР час вел допрос депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Женщина прилетела на форум «Диалог Форт-Росс».

Посольство России в Соединенных Штатах направило ноту протеста в Госдепартамент после случившегося. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, сотрудник ФБР предложил Юмашевой «пообщаться в неформальной обстановке», пишет РИА Новости.

Форум назван в честь Форт-Росса - русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас одноименная крепость является историческим музеем в национальном парке США.