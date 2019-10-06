Как обезопасить свой багаж в аэропорту: рекомендации специалиста

Работающий в британском аэропорту грузчик открыл некоторые секреты, которые помогут туристам сохранить свой багаж целым. Свое имя специалист решил не раскрывать.

Если у вас несколько чемоданов, то постарайтесь, чтобы у них были одинаковые габариты. Такой багаж грузчики разместят их рядом, потому что он лучше складываются друг с другом.

По словам британского грузчика, не стоит набивать чемодан так, чтобы он весил свыше 25 килограммов.

«Вы же раздражаетесь, когда приходится класть тяжелые сумки в багажник машины, представьте, если это нужно сделать подряд 200 раз. Иногда мы просто бросаем их, так как вещи слишком тяжелые, чтобы делать это осторожно», - рассказал грузчик изданию Express.

Специалист также посоветовал брать прочный чемодан с заменяемой ручкой. К нему нужно прикрепить карточку с именем, и убрать все бирки, которые остались из предыдущих путешествий, так как из-за них чемодан могут отправить неправильным рейсом, сообщает РИА Новости.

Представитель аэропорта рассказал, что не весь пропавший багаж находится. Невостребованные сумки хранятся 90 дней, потом их выбрасывают.