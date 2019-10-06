Экс-глава МИД Испании заявила о смене мировых ролей Москвы и Вашингтона

Россия стала влиятельным игроком на международной арене, а то время как Соединенные Штаты теряют свои позиции, считает бывший руководитель МИД Испании Ана Паласио. Такое мнение она высказала в материалах для Project Syndicate.

По словам Паласио, Россию стали считать деструктивным фактором мировой политики из-за начала операции в Сирии и присоединения Крыма. Но со временем стало понятно, что Москва стала влиятельным игроком в мире. Так, экс-глава испанского МИД назвала победой Владимира Путина подписание украинским лидером Владимиром Зеленским «Формулы Штайнмайера». По ее словам, это является важным шагом к нормализации отношений России с Европой и США.

Паласио заявила, что, несмотря на то, что «в силу привычки» мировое сообщество продолжает считать Америку главным геополитическим игроком, она теряет свои позиции. Как пример она назвала атаку на Саудовскую Аравию, когда Дональд Трамп писал в Twitter угрозы, президент России представил страну как «потенциального гаранта стабильности в регионе».

При этом Европа, по словам бывшего руководителя МИД, является «системным посредником».