Мадуро предложил России разработать план сотрудничества

Вице-премьер РФ Юрий Борисов встретился с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, где политики обсудили сотрудничество между странами.

Переговоры прошли во дворце Мирафлорес. Мадуро отметил, что посещение Борисовым Каракаса очень важно после его переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

План совместной работы России и Венесуэлы рассчитан на десять лет. По словам венесуэльского лидера, его создание необходимо, чтобы «четко представлять будущее».

«Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет», - добавил на встрече Мадуро.

Напомним, Путин и Мадуро побеседовали в Кремле 25 сентября. На переговорах президент РФ заявил о поддержке Москвой легитимной власти в латиноамериканской стране.