В Госдуме назвали задержание Юмашевой «провокацией неслыханной наглости»
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал провокацией неслыханной наглости задержание и допрос ФБР Инги Юмашевой. Депутат Госдумы ранее прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», сообщает RT.
«США, развязав дипломатическую войну еще в 2016 году, продолжают действовать низко и подло, против всех правил», - цитирует депутата RT.
Слуцкий расценивает задержание Юмашевой, члена комитета по международным делам, «абсолютно противоправным».
Он добавил, что страна ждет объяснений от американских властей. Российское дипведомство уже направило в Госдепартамент США ноту протеста.
Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» и сразу была задержана сотрудниками ФБР, которые допрашивали ее в течение часа, задавали «некорректные вопросы», предлагали продолжить общение в «неформальной обстановке».
Многим дипломатам вовсе не выдали визы для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».