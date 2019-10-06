В Госдуме назвали задержание Юмашевой «провокацией неслыханной наглости»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал провокацией неслыханной наглости задержание и допрос ФБР Инги Юмашевой. Депутат Госдумы ранее прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», сообщает RT.

«США, развязав дипломатическую войну еще в 2016 году, продолжают действовать низко и подло, против всех правил», - цитирует депутата RT.

Слуцкий расценивает задержание Юмашевой, члена комитета по международным делам, «абсолютно противоправным».

Он добавил, что страна ждет объяснений от американских властей. Российское дипведомство уже направило в Госдепартамент США ноту протеста.

Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» и сразу была задержана сотрудниками ФБР, которые допрашивали ее в течение часа, задавали «некорректные вопросы», предлагали продолжить общение в «неформальной обстановке».

Многим дипломатам вовсе не выдали визы для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».