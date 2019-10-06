Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У берегов Камчатки ждут шторм с девятиметровыми волнами

Александра Арсентьева
13:06 06.10.2019
В понедельник циклон распространится на северные и центральные районы края.
У берегов Камчатки ждут шторм с девятиметровыми волнами
© Фото: Frans Lanting, AN2, Globallookpress

Утром в понедельник в северо-западной части Тихого океана у берегов Камчатки синоптики прогнозируют шторм с волнами до 8-9 метров. 

«Седьмого октября утром в северо-западной части Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Днем явление распространится в западную часть Берингова моря. Сохранится до середины дня 8 октября», - говорится на сайте Камчатского гидрометцентра.

Синоптики сообщали, что 6 октября в регион придет циклон, который принесет дождь и снег, а также штормовой ветер. В понедельник циклон распространится на северные и центральные районы края.

В МЧС отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в воскресенье вечером и в понедельник возможно поднятие уровня воды в реке Большая Воровская. Возле села Соболево уровень воды может достичь неблагоприятной отметки в три метра, но подтопления поселения не прогнозируется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата06.10.2019, 12:26
Главный храм ВС РФ украсят купола из сусального палладия
Дата06.10.2019, 02:21
Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день Кубка мира
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:08 В стране и мире
Минфин рассмотрит предложение повысить цены на водку
13:56 В стране и мире
Как обезопасить свой багаж в аэропорту: рекомендации специалиста
13:32 В стране и мире
Экс-глава МИД Испании заявила о смене мировых ролей Москвы и Вашингтона
13:23 В стране и мире
В Госдуме назвали задержание Юмашевой «провокацией неслыханной наглости»
13:19 Армия
Видео
Стратегические задачи: «Звезда» раскрывает секреты работы 15-й армии ВКС
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Мать двоих детей впала в кому в аэропорту Турции во время отпуска
Переписываться в WhatsApp стало опасно
В Казахстане врачи убили новорожденного, чтобы не переделывать документы
Видео
Запер себя сам: появилось видео, как ребенок попал в камеру хранения в ТЦ
Видео
Мобильное приложение парализовало внимание четырех котов: видео
Секрет молодости кожи нашли в правильном рационе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.