У берегов Камчатки ждут шторм с девятиметровыми волнами

Утром в понедельник в северо-западной части Тихого океана у берегов Камчатки синоптики прогнозируют шторм с волнами до 8-9 метров.

«Седьмого октября утром в северо-западной части Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Днем явление распространится в западную часть Берингова моря. Сохранится до середины дня 8 октября», - говорится на сайте Камчатского гидрометцентра.

Синоптики сообщали, что 6 октября в регион придет циклон, который принесет дождь и снег, а также штормовой ветер. В понедельник циклон распространится на северные и центральные районы края.

В МЧС отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в воскресенье вечером и в понедельник возможно поднятие уровня воды в реке Большая Воровская. Возле села Соболево уровень воды может достичь неблагоприятной отметки в три метра, но подтопления поселения не прогнозируется.